Wat moet je doen als een grote grazer je pad kruist?

We rijden samen met Slijkerman een rondje door het Noordhollands Duinreservaat in Castricum. In dit gebied lopen zo'n tweehonderd Schotse hooglanders rond. Samen met een kudde Exmoor pony's houden ze het duingebied volgens Slijkerman gezond. "Ze grazen de grassen weg en de houtgewassen die snel groeien. Op die manier hebben de bloemen en de planten meer ruimte om te groeien. Ze zijn essentieel voor ons gebied."

Betrouwbaar

Ongelukken, zoals in het natuurgebied in Brabant, komen volgens Slijkerman zelden voor. "De kans is verwaarloosbaar. Het heeft ook met de type grazer te maken. Je kunt niet alle koeien over een kam scheren. De Schotse hooglander is heel erg rustig en betrouwbaar. Daarom hebben voor dit dier gekozen. We gooien de koeien er niet uit. Dan verruigt het landschap."

Na een tijdje rijden komen we een kudde Schotse hooglanders tegen. Ze staan vlak langs het fietspad rustig te herkauwen en trekken zich eigenlijk niks aan van de recreanten. En dat is meteen het gevaar. Volgens Slijkerman nemen sommige bezoekers het niet al te nauw met de waarschuwingen die op de bordjes bij de ingang van het natuurgebied staan.