FNV-leden stemmen bijna unaniem in met cao voor personeel distributiecentrum Etos

BEVERWIJK - De staking van het personeel van het Etos-distributiecentrum in Beverwijk heeft z'n vruchten afgeworpen. Vandaag stemden FNV-leden vrijwel unaniem (98 procent) in met een nieuwe cao, waarin een stapsgewijze loonsverhoging van 6,75 procent is vastgelegd.

Tussen 19 december en 2 januari werd door een groot deel van het personeel in totaal negen dagen gestaakt . Ze uitten daarmee hun onvrede over het feit dat ze jarenlang geen loonsverhoging hadden gekregen.

De nieuw cao gaat met terugwerkende kracht vanaf 1 juni 2019 in en loopt tot 1 april 2021. De loonsverhoging is in drie delen opgeknipt: per juni 2019 krijgt personeel er 1,75 procent bij, per december 2019 nog eens 2,25 procent. Vanaf december 2020 volgt een laatste verhoging van 2,75 procent.

Niet alleen personeel met een contract, maar ook uitzendkrachten krijgen de loonsverhoging. Bovendien zijn andere verslechteringen, zoals de vier ADV-dagen minder, zijn van tafel.

'Laat dit inspiratie zijn'

FNV-woordvoerder Zakaria Boufangacha looft de actiebereidheid van de medewerkers. "Ze hebben een streep getrokken en meer waardering opgeëist. Volkomen terecht en fantastisch dat dit resultaat is bereikt."

"Laat dit een inspiratie zijn voor alle medewerkers die bij bedrijven werken waar de winsten torenhoog zijn, maar waar de werkgever de hand op de knip houdt voor de mensen die het werk doen."