Baasje vermiste kat zoekt in ondergrondse ruimtes op Schiphol: "Het is een doolhof"

SCHIPHOL - Een gigantische nachtmerrie voor dierenliefhebbers werd werkelijkheid voor Leonie Juffermans. Haar poes Vlekkie raakte zondag zoek in de ondergrondse gangen van Schiphol. 48 uur later mocht ze zelf gaan kijken op het 17 voetbalvelden grote bagagedepot. Helaas nog zonder succes.

''Het is een doolhof daar beneden'', vertelt Leonie als ze na drie uur zoeken weer boven komt. ''Het is echt bizar groot. Een grote achtbaan van machines, dus het is heel moeilijk om haar te horen of te zien.'' Dankzij Stichting Amsterdamse Zwerfkatten staan er nu twee vangkooien met makreel in het gigantische sorteercentrum. ''Dus het is hopen dat ze daar ingaat.''

Geremigreerd uit Spanje

Toch geeft de bazin van Vlekkie het nog niet op. ''Ja, ik heb nog hoop. Er zijn genoeg plekken waar ze zich goed zou kunnen verstoppen en er liggen verschillende plasjes water, dus ze kan overleven.'' De grote van het complex heeft haar echter wel een beetje afgeschrikt.

