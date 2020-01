Wijk aan Zee zet zich schrap voor schaaktoernooi: "Dat merken we in de portemonnee"

WIJK AAN ZEE - Wijk aan Zee maakt zich op voor alweer de 82ste editie van het Tata Steel Chess Tournament. De bouwploeg in sporthal De Moriaan ligt op koers en ook de horecaondernemers zetten zich schrap. " Dit is de drukste periode van het jaar."

Vele honderden amateurschakers en grootmeesters - zoals Anish Giri en Magnus Carlsen - komen maar al te graag naar het kustdorp, waar vanaf vrijdag het Wimbledon van de schaaksport gaat beginnen. En de lokale middenstanders zien de spelers en toeschouwers maar al te graag komen. "Want dat merken we in de portemonnee", zegt snackbarhouder Haydar tegen NH Nieuws. "Het hangt er natuurlijk vanaf, maar soms zie je de omzet stijgen met wel veertig procent. Dat is natuurlijk erg mooi", aldus de middenstander. Tekst gaat verder onder de video:

Een paar straten verderop zit Pizzeria Tarantella. Een vaste bezoeker luistert naar de naam Magnus Carlsen. De huidig wereldkampioen, die wordt gezien als een van de sterkste schakers ooit. "De andere schakers vinden dat erg speciaal. Die zeggen dan: Oh, is dat 'm? 'Ja, dat is hem', zeg ik dan. En ik vind het zelf ook wel grappig dat hij hier komt."

