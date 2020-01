Ravage na ongeluk in Bussum: veel blikschade en lantaarnpaal omver

BUSSUM - Een automobilist heeft vanmiddag in Bussum voor een flinke ravage gezorgd. Wat er precies gebeurde op de Ceintuurbaan is nog niet bekend, maar drie auto's, een lantaarnpaal en een schutting zijn flink beschadigd.

Het lijkt om een eenzijdig ongeval te gaan, waarbij de automobilist eerst een geparkeerde rode auto heeft geschampt, om vervolgens enkele meters verder achterop een andere geparkeerde auto te botsen. Door de klap schoot die auto de stoep op, en raakte daar een lantaarnpaal. Die paal ging omver, en belandde gedeeltelijk op de schutting van een woning.

Getuigen laten NH Nieuws weten dat ambulancepersoneel één betrokkene heeft nagekeken, maar dat controle of behandeling in het ziekenhuis niet nodig waren. Een berger heeft de twee zwaarstbeschadigde auto's meegenomen. Hoe het ongeluk kon gebeuren, is niet bekend.