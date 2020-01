Verbod op kerstboomverbrandingen bepleit: "Deze traditie moet zo snel mogelijk stoppen"

"Ik vind het heel gek dat alle overheden dit toestaan in een tijd waarin boeren geen stallen kunnen bouwen in verband met de stikstofuitstoot terwijl bij kerstboomverbrandingen heel veel stikstof vrijkomt."

Deze week worden in verschillende dorpen in de gemeenten Heemstede, Bloemendaal en Zandvoort kerstboomverbrandingen gehouden. Een oude traditie waar veel mensen nog elk jaar van genieten. Maar als het aan de Natuur en Milieufederatie ligt, komt hier echt een eind aan.

Bij een verbranding komen onder meer CO2, fijnstof, stikstof en kankerverwekkende stoffen vrij. Het is slecht voor de gezondheid van mensen en voor het milieu.

Volgens Akkerman is de uitstoot bij verbrandingen aanzienlijk, zelfs zo'n zes procent van de landelijke luchtvervuiling. "Dat vind ik veel te veel."

Gemeenten

Haarlem geeft in de regio het beste voorbeeld, door kerstbomen te versnipperen voor compost.

In Bloemendaal en Heemstede gaat ook het merendeel van de kerstbomen door de versnippermachine. Toch worden ook in die regio in sommige dorpen nog traditionele verbrandingen gehouden. In Zandvoort is de verbranding elk jaar op het strand.

Gemeenten staan wel open voor alternatieven voor de verbrandingen, maar geven ook aan dat het oude tradities zijn waar de dorpen graag aan vasthouden.

Verbod

De Natuur en Milieufederatie gaat later dit jaar bekijken of een algeheel verbod op kerstboomverbrandingen mogelijk is. "We denken dat we nu wel veel meer kans hebben om er een verbod op te krijgen vanwege de stikstofproblematiek", vertelt Akkerman.