Te veel lood aangetroffen in drinkwater Amsterdamse basisschool

AMSTERDAM - In het drinkwater van de Theo Thijssenschool in de Anjeliersstraat in de Amsterdamse Jordaan is een hogere concentratie lood gevonden dan is toegestaan. Er mag daarom niet meer uit de kraan worden gedronken.

Dat meldt Het Parool. Het pand waar de school in zit is eigendom van de gemeente, die eind november al aangaf het drinkwater in de eigen panden te laten onderzoeken. Tot nu toe is de Theo Thijssenschool de enige school waar te veel lood is aangetroffen.

De school heeft de gemeente gevraagd om de loden leidingen snel te vervangen.

Vergif uit de kraan

Ook in Amsterdam-Noord werd er vorig jaar ontdekt dat er in sommige straten te veel lood uit de kraan komt. "Ik wil dat mensen weten dat er gewoon vergif uit de kraan komt en dat je echt je water even moet laten testen", zei een buurtbewoner eerder.