Verdachten (15) fatale roofoverval Hoofddorp twee maanden vast

Het Openbaar Ministerie meldt dat de voorlopige hechtenis van de twee verdachten met 60 dagen is verlengd. De 16-jarige Hoofddorper die eerder al werd aangehouden is geen verdachte meer in de zaak.

De 64-jarige Tom uit Hoofddorp werd op maandagavond 16 december neergestoken terwijl hij geld aan het pinnen was. Hij overleed ter plaatse aan zijn verwondingen, zijn vrouw was getuige van de steekpartij.