Zaanstreek-Waterland Politiek tekenaar Tom Janssen vindt Mark Rutte 'lekker' om te tekenen

In de serie Iconen voegen we iedere keer een nieuw portret toe aan de eregalerij van Noord-Hollandse grootheden. Deze week is het Tom Janssen, politiek tekenaar voor Trouw en de regionale dagbladen.

Biografie Naam: Tom Janssen Geboren: 4 december 1950, Breda Beroep: politiek tekenaar Erelijst: inktspotprijs 2004, 2008, Be-Ne-prijs 2006, World Press Cartoon 2009 (2e prijs editorial cartoon)

Al op zijn vijftiende wist Tom Janssen - woonachtig in Landsmeer - dat hij politiek tekenaar wilde worden. "Tekenen over de dingen die op dit moment gebeuren. Dat leek mij fantastisch", legt Janssen uit in NH Iconen. En dat is dus wat hij al 45 jaar doet. Op zijn zolderkamer, onder het schuine dak. Veel ruimte heeft Tom niet nodig. Dat heeft als voordeel dat hij zijn hele hebben en houden mee kan nemen op vakantie. Want ook op vakantie wordt er getekend.

Quote "Rutte is heerlijk om te tekenen. Hij heeft een soort Popeye-kop" Tom Janssen, politiek tekenaar

"Ik heb ook wel vakantie, hoor. Maar ik vind tekenen leuk en het is prettig om te kunnen werken als ik in Frankrijk ben." Minister-president Na jarenlange ervaring heeft Janssen bepaalde voorkeur gekregen om mensen te tekenen. Zo ook onze minister-president, die volgens Janssen een 'lekker hoofd' heeft om op papier te zetten. "Sommige mensen zijn lekkerder om te tekenen dan anderen, en Mark Rutte is heerlijk om te tekenen. Hij heeft een soort Popeye-kop en is altijd monter." 'Begin bij het brilletje' Tom begint altijd met het tekenen van het brilletje van Rutte. "Zijn oogjes zie je bijna niet. Ik heb geen idee wat de expressie van zijn ogen is. Dat is waarschijnlijk ook een truc van hem", vertelt Tom. "Ik teken hem graag, maar hij vertegenwoordigt ook het kabinet. Als er iets speelt, is hij toch de baas en degene die ik kan 'gebruiken' om een onderwerp uit te beelden."

Tom Janssen

Moet je zelf wel eens heel hard lachen? "Nee, eigenlijk niet", antwoordt hij luid lachend. Of dat je meteen naar beneden loopt om 'm te laten zien aan je vrouw? "Nee, nooit. Dat komt niet voor. Zij ziet de tekening ook voor het eerst in de krant." Inktspotprijs In de kast staan twee inktspotprijzen. Die kreeg hij in 2004 en 2008 voor de beste politieke tekening van het jaar. "Dat is de prijs die iedere tekenaar in Nederland graag wil hebben", voegt Tom er overbodig aan toe. "Toen het een keer lukte was ik ook echt heel blij. Daarna nog een keer. Dan denk je: 'misschien kan ik ook echt een beetje tekenen'. Op de een of ander manier is het toch prettig als je af en toe een aai over je bol krijgt." Kijk hieronder naar het langere interview met Tom Janssen.

NH Nieuws