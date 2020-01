Man aangehouden in Schagen na bedreiging met mes

SCHAGEN - Een man is vanmiddag aangehouden na iemand met een mes te hebben bedreigd bij De Schar in Schagen, een plek voor begeleid wonen.

Wat er is gebeurd, is nog niet bekend. Een getuige meldt dat twee mensen ruzie zouden hebben gekregen. De man werd agressief en ging daarbij met een mes dreigen. Hij is buiten aangehouden.

Niemand raakte gewond. De man zal door de politie worden verhoord.