Oude bollenschuur omgetoverd tot wooncomplex 'waar saamhorigheid centraal staat'

ENKHUIZEN - Een wooncomplex waar je alleen in komt door het schrijven van een motivatiebrief. Zo bouwde wooncorporatie Welwonen de oude bollenschuur aan het Westeinde in Enkhuizen om tot een woonboerderij waar saamhorigheid hoogtij viert.

NH Nieuws

Het was vandaag het moment van de opening van het Westeinde woonproject. In totaal zijn er 26 woningen opgeleverd. In de oude bollenschuur zijn er 16 appartementen gemaakt, voor mensen boven de 35 jaar - en in de oude boerderij aan de weg mogen 10 mensen komen wonen boven de 55 jaar. Saamhorigheid en nabuurschap Het is een unieke renovatie en een bijzonder plan. Volgens Simone Jesterhoudt van Welwonen staat vooral goed 'nabuurschap' centraal. Alle gegadigden moesten een motivatiebrief sturen, voordat ze werden geselecteerd. "Je komt allemaal door dezelfde voordeur en je komt uit in de centrale hal. We hebben mensen echt specifiek geselecteerd op hun motivatie om juist hier te komen wonen. Het draait hier met name om dat mensen goed met elkaar omgaan en voor elkaar klaar staan en de ander een handje helpen. Uiteraard woon en leef je volledig zelfstandig, maar de saamhorigheid zal hier hopelijk wel de boventoon gaan voeren. Daar zetten we absoluut op in."

Het zijn volgens Simone de simpele dingen die het doen. "Als je weet dat je buurvrouw ziek is, dan breng je haar vuilniszak even naar buiten. Het zijn de kleine dingen. Maar ook het wegnemen van eenzaamheid. We merken vanuit de woonaanvragen dat er vaak behoefte is naar contact met de buren."

NH Nieuws

Nieuwe manier van wonen Volgens wethouder Erik Struijlaart, die ook bij de opening aanwezig was vandaag, zou het inderdaad nog wel eens de nieuwe manier van wonen kunnen worden. "Het wordt steeds meer van deze tijd, dat jonge en oude mensen elkaar kunnen helpen. Dit is nog wel een uniek project op deze grote schaal, met 26 woningen. Maar als we vereenzaming tegen willen gaan - is dit absoluut een mooie manier. Het gaat er hier om dat je kunt leunen op elkaar, als dat nodig is. Daarom ben ik erg blij met dit project." Wim Groot, die één van de nieuwe bewoners is van de boerderij, was net zo enthousiast. Hij mocht het pand officieel openen en vertelden honderduit over de verhalen van weleer in Enkhuizen. Nu woont Wim nog alleen in een groot huis, naast de boerderij. Hij heeft er zin in om met andere leeftijdsgenoten zelfstandig te gaan wonen en zo nu en dan eens een bak koffie bij elkaar te komen drinken.

Vooruitstrevend in duurzaamheid Niet geheel onbelangrijk volgens Welwonen en de wethouder, is de mate van duurzaamheid die is toegepast bij de bouw van dit pand. "Het pand is volledig van zonnepanelen, er zit geen dakpan op", vertelt Gerard Bergenhenegouwen als hoofd technische zaken van Welwonen.

NH Nieuws

Daarnaast is het pand volledig gasloos en draait alles qua verwarming om de warmtepomp. En die waterpomp staat midden in het gebouw. "Dit is voor het eerst dat Welwonen volledig gasloos, met alleen maar zonnepanelen en een warmtepomp werkt - op zo'n grote schaal. Dit systeem past heel goed voor dit soort projecten op deze schaal", aldus Gerard. "We krijgen hier in de toekomst alleen maar meer mee te maken, dus het fijn dat we hiermee goed voorbereid zijn op de toekomst", vult Erik Struijlaart aan. De sleutels worden donderdag en vrijdag uitgereikt aan de bewoners.

NH Nieuws