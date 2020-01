Inwoners Uithoorn willen eigen buurtwacht na vuurwerkgeweld

UITHOORN - I nwoners van Uithoorn willen een eigen buurtwacht opzetten. Volgens veel Uithoornaars staan de voorvallen tijdens oudejaarsavond niet op zichzelf. Baldadigheid en criminaliteit vieren hoogtij, vooral in de omgeving van het busstation.

"De incidenten tijdens Oud en Nieuw zijn geen verveling te noemen. Dit is pure baldadigheid en totale minachting voor anderen en andermans eigendommen. Een jeugdhonk of hangplek faciliteren zal dan ook niets oplossen, dit zal naar alle waarschijnlijkheid gewoon worden gesloopt," zegt de Uithoornse Joanna Rijsdam tijdens het spoeddebat in de gemeenteraad.

Tijdens oudejaarsnacht trokken jongeren door Uithoorn als ware sloopkopels: meerdere uitgebrande auto's, een brand bij het buurtcentrum en tientallen kapotte ramen van bushokjes waren het gevolg.