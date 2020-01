KOLHORN - Martien Jimmink (59) ligt uit de Dakar Rally. De man uit Kolhorn die in 2018 de oudste Nederlandse deelnemer ooit werd, is onderuit gegaan en vervolgens uit de race gehaald.

De organisatie meldt dat Jimmink tijdens de derde etappe is gevallen en door het medische team uit de rally is genomen. Het is nog onduidelijk hoe het met hem gaat. Op zijn eigen twitteraccount is te lezen dat hij op weg is naar het ziekenhuis.