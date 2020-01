Circusartieste voelt haar benen niet na val in Carré

AMSTERDAM - Circusartieste Kristina Vorobeva die vrijdag uit de nok van een uitverkocht Carré in Amsterdam viel tijdens het Kerstcircus, voelt haar benen niet. Dat schrijft ze op Facebook. Wel is ze inmiddels van de intensive care af.

Het ongeluk gebeurde vrijdag toen haar echtgenoot Rustem Osmanov met een bit aan zijn mond aan een touw hing. Onfortuinlijk genoeg brak op dat moment zijn tand af. Hij greep nog naar het koord boven hem, maar was te laat. Kristina hing aan haar man vast, waardoor ze allebei zo'n tien meter naar beneden vielen. Rustem belandde bovenop zijn vrouw.

De acrobaat liep een hersenschudding op, maar de verwondingen van Kristina waren ernstiger: zij moest in het UMC aan haar nek worden geopereerd.

Ingrijpende operatie

Op Facebook schrijft ze dat ze een ingrijpende operatie heeft gehad, maar dat ze haar benen nog steeds niet voelt. Ook heeft ze problemen met haar rechterhand. Wat de laatste prognoses zijn, weet ze nog niet. Daar moet ze nog op wachten.

Ze is blij dat Rustem in orde is en ontvangt veel steunberichten. "Het spijt me dat ik daar nog niet op heb kunnen reageren." Wel zegt ze kracht te putten uit al die gelukswensen. Ook zegt ze te worden geholpen door 'de beste artsen van Nederland'.