Meerdere dode en zwaar verwaarloosde dieren gevonden in drassig weiland

ZAANSTREEK - Ergens in een weiland in de regio Zaanstreek-Waterland zijn zwaar verwaarloosde schapen en koeien gevonden. Ook lagen er meerdere dode dieren. De eigenaar heeft een boete gekregen.

Het vee stond in een drassig weiland, waar nergens een droge plek te vinden was. De vacht van de nog levende schapen en koeien was ernstig verwaarloosd.

De politie laat weten dat er onderzoek is gedaan en dat de dieren in beslag zijn genomen. Het zou gaan om tien schapen en koeien, maar of dat gaat om de levende en dode dieren samen wil de politie niet zeggen.

Herleidbaarheid

Ook is onduidelijk waar het precies is gebeurd. "We kunnen in verband met de herleidbaarheid en privacy niet zeggen waar dit precies is geweest", aldus een woordvoerder. "Maar er zijn maatregelen genomen en de eigenaar is bekeurd."