Officieuze nachtburgemeester 'Haarlemtown' sluit zijn Irrational Library

HAARLEM - De in New York geboren Haarlemmer Joshua Baumgarten vindt het mooi geweest. Zijn kleurrijke LP-handel, boekenwinkel, barbershop, maar vooral culturele broedplaats is nog tot februari geopend. "Daarna is het tijd voor iets anders, iets nieuws."

"Het is genoeg", zoals de Amerikaanse Haarlemmer het zelf omschrijft. "Het was geweldig om zoveel mensen te ontmoeten in de winkel en de stad op deze manier te leren kennen", vertelt Joshua. Maar na bijna acht jaar spullen verzamelen voelt hij dat het tijd is om door te gaan met iets nieuws.

Culturele broedplaats

De 'Irrational Library' laat zich niet in één zin beschrijven. Zelfs de grondlegger van de winkel en culturele broedplaats moet hard nadenken voor hij een passend antwoord op die vraag heeft gevonden. "De Irrational Library is niet één ding. Het gaat om creativiteit, inspiratie en een manier om jezelf te uiten. De winkel is een soort uitlaatklep geworden voor alles wat ik vind in subculturen van over de hele wereld."



Bekijk hier de hele video over Joshua en zijn Irrational Library. Tekst loopt door onder de video.