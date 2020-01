BUSSUM - Op de heide bij Bussum is rond 8.00 uur een lichaam gevonden.

Het lichaam lag op het looppad, zo meldt een politiewoordvoerder. Vermoedelijk werd de dode gevonden door een voorbijganger.

Het gebied is ruim afgezet en de politie doet onderzoek. Wat er precies is gebeurd, is nog onduidelijk.