Veel mis met helikopters Kustwacht

DEN HELDER - Aan boord van de Nederlandse Kustwachthelikopters is te weinig ruimte om slachtoffers goed te kunnen behandelen. Er is "zeer weinig ruimte om te manoeuvreren rondom de patiënt" en het is zelfs "fysiek bijna onmogelijk om de tas met medische middelen te openen". Verpleegkundigen maken zich bovendien zorgen over hun eigen veiligheid aan boord.