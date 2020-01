ZAANDAM - Een moeizame start van de dag voor automobilisten. Wie op de A8 rijdt in de richting van Amsterdam belandt ter hoogte van Zaandam namelijk in de file.

De file is het gevolg van een pechgeval, zo meldt Rijkswaterstaat Verkeersinformatie op Twitter. Het is onduidelijk hoeveel vertraging het autoverkeer oploopt.

Ook op de A4 naar Amsterdam is inmiddels een file ontstaan. Oorzaak daar is een ongeluk bij Hoofddorp. De linkerrijstrook is er momenteel afgesloten.