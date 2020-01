In Hoogwoud gestolen auto uitgebrand in Amsterdam-Noord

AMSTERDAM - Een auto die afgelopen weekend werd gestolen in het Westfriese dorp Hoogwoud is vanavond in Amsterdam-Noord brandend teruggevonden.

De brandende Volkswagen stond geparkeerd aan de Hans Meerum Terwogtweg. De opgeroepen brandweer bluste de brand en trof nadien twee flessen met vermoedelijk benzine aan in de auto. Omstanders zeggen tegen AT5 dat het vuur is aangestoken.

Ook laten ze weten dat de auto onlangs in Hoogwoud werd gestolen. Dat lijkt te kloppen, want eerder vandaag meldde nieuwsplatform 112WestFriesland dat er tussen vrijdagavond en zaterdagochtend vanaf de Koningspade in Hoogwoud een zwarte Volkswagen Passat met kenteken HV-303-?? is gestolen.