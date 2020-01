Agent lost waarschuwingsschot bij arrestatie in Amsterdamse Kolenkitbuurt

Of de mishandeling binnenshuis of buiten op straat heeft plaatsgevonden kon de politie niet zeggen. Wel is duidelijk dat de verdachte na de mishandeling aan de politie wilde ontkomen door in een auto te vluchten. Op de Leeuwendalersweg in de Kolenkitbuurt werd de auto - vermoedelijk in een inpandige parkeergarage van een appartementencomplex - klemgereden.

Arrestatie met getrokken wapens

Met getrokken wapens probeerden de agenten de man te arresteren, waarbij dus ook een keer in de lucht geschoten werd. De verdachte is naar een cellencomplex gebracht. Het slachtoffer is behandeld door ambulancepersoneel.