'Hij gooide de vloeistof over me heen en ik dacht: ik ga nu dood, dit is het einde'

AMSTERDAM - De eigenaresse van de juwelier in Amsterdam-Zuid, die afgelopen vrijdagmiddag op heel gewelddadige wijze werd overvallen, is verdrietig en woest en nog steeds bang voor de dader. "Hij mag branden in de hel."

De eigenaresse van C’est Moi Jewels werd tijdens de overval door hem geslagen, vastgebonden en overgoten met ammonia. De overvaller dreigde haar zelfs in brand te steken.

De 35-jarige Artjana vertelt onherkenbaar haar verhaal op camera. Ze voelde pure tijdens de gebeurtenis pure angst. "Ik dacht: dit is het gewoon. Ik ga nu dood." Haar gezicht is door de overvaller bont en blauw geslagen. Ze kan het zelf niet aanzien en vermijdt spiegels.

Afgelopen vrijdag stapte ineens een man met een pistool haar sieradenwinkel aan de Willemsparkweg binnen. "Hij richtte het wapen op mij terwijl ik op een stoel zat. Hij vroeg gelijk naar de kluis."

Geslagen met vuist

Ze was doodsbang en probeerde op de noodknop bij de balie te drukken, maar de overvaller had dat meteen door: "Als je dat doet schiet ik je echt dood, dus haal die hand nu maar weg bij die knop!"

Hij dirigeerde haar naar achteren, uit het zicht van voorbijgangers. "Met zijn vuist sloet hij in mijn gezicht." Artjana moest op de grond gaan liggen. De overvaller bond haar handen en voeten vast met tie-wraps.

Vloeistof

"Toen haalde hij een fles uit zijn tas en gooide de vloeistof over mij leeg." Ze wist niet wat het voor spul was, maar later blijkt het om de zeer brandbare vloeistof ammonia te gaan. "Ik werd helemaal naar van de lucht, maar hij zei: als je een kick geeft, dan steek ik je in de fik."

Maar liefst twintig minuten moest Artjana op de grond liggen met de bijtende ammoniak op haar lichaam, terwijl de man haar winkel leegroofde.

Altijd bang

Ze durft niet meer alleen de straat op. Ze is bang dat de overvaller haar in de gaten houdt, omdat hij niet is gepakt. Sinds het incident is haar zaak dicht. "Ik durf niet meer in de winkel te staan", vertelt ze. Het zal haar enorm veel rust geven als de dader wordt gepakt.

De politie laat weten dat er op dit moment nog geen tips binnen zijn over de zaak.

Bekijk hier het interview met AT5.