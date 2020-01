Man (84) uit Egmond aan den Hoef vermist

Van der Woude is zaterdag voor het laatst gezien. Dat was bij zijn woning in Egmond aan den Hoef.

Hij is 1,75 meter lang, heeft kort en stekelig grijs haar en groene ogen. Hij droeg zaterdag een groene jas met bontkraag, een spijkerbroek en zwarte schoenen.

Wie Van der Woude ziet of weet waar hij is, wordt gevraagd die informatie te delen met de politie.