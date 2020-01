Boete voor beledigen Purmerendse boa's: "Meerdere keren met k-woord uitgescholden"

PURMEREND Een man die daags voor kerst meerdere Purmerendse buitengewoon opsporingsambtenaren (boa) uitschold, is door de rechter veroordeeld tot het betalen van een boete van 300 euro.

Zoals alle verdachten van fysiek of verbaal geweld tegen hulpverleners, is ook deze verdachte via het snelrecht berecht.

"Vanochtend vond een persoon het nodig onze medewerkers meerdere keren met een K-woord uit te schelden", twitterde Handhaving Purmerend op 23 december.