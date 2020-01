Vos duikt op in tuin bij Hoornse nieuwbouwwijk (video)

HOORN - Horinees Peter Booij keek raar op toen hij gisteravond opeens een vos zag lopen in zijn tuin. Midden in een nieuwbouwwijk in Hoorn Kersenboogerd.

Te zien is dat de vos eerst nog op een afstandje toekijkt, maar al snel brutaler wordt en zelfs even door het raam naar binnen gluurt. Daarna gaat hij er weer vandoor. Booij belt nog wel de Dierenambulance, maar die kan het dier niet meer te vinden. Vermoed wordt dat de vos op dezelfde manier is gevlucht is, als 'ie is gekomen, namelijk via de sloot.

Katten

Booij heeft zelf katten, en is bezorgd dat die mogelijk worden aangevallen. Maar volgens de Dierenambulance zal een vos normaal gesproken een kat of hond eerder mijden dan aanvallen. Toch zijn er wel eens meldingen geweest van katten die zijn gebeten door een vos.



De Dierenambulance raadt aan oplettend te zijn, en zeker kippen en konijnen wel goed af te schermen voor vossen.