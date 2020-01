Burgemeester Zaanstad regelt onderdak voor bewoonster gesloten drugspand

WORMERVEER - De bewoonster van een woning in de Wormerveerse Kerkstraat waar afgelopen jaar drugs werd gevonden, staat dankzij de burgemeester niet op straat.

Hoewel haar woning vanwege de drugsvondst voor drie maanden tot verboden terrein is verklaard, heeft Jan Hamming zich ingespannen om alternatieve woonruimte voor haar te vinden.

Op 12 juni 2019 trof de politie tijdens een huiszoeking 100 gram softdrugs aan, waarop de gemeente besloot de woning voor drie maanden te sluiten. De bewoonster was het daar niet mee eens, maakte bezwaar, ging in beroep en vervolgens in hoger beroep.

Sluiting

Al die procedures zetten voor haar geen zoden aan de dijk, waarop tweemaal een voorlopige voorziening werd aangevraagd. Toch oordeelde Raad van State dat de sluiting rechtmatig was, mits er voor de bewoonster vervangende woonruimte was geregeld.

Omdat Hamming tijdelijke woonruimte voor de vrouw heeft geregeld, oordeelt de Raad van State dat de gemeente de woning mag sluiten. De woning is verzegeld en blijft in ieder geval de komende drie maanden verboden terrein.