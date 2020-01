Schaap raakt in Zuid-Holland te water en spoelt op het strand van Texel aan

TEXEL - Een hardloper deed gisteren op het strand van Texel een lugubere vondst: bij paal 26 lag een dood schaap. Het dier bleek echter niet van een eilander te zijn, maar was meer dan 100 kilometer verderop - in het Zuid-Hollandse Katwijk - te water geraakt.

Schaapsherderin Daphne Hogeweg meldde het voorval aan onze mediapartner Texelse Courant. Een deel van haar schaapskudde staat in de Slufterduinen.

Het schaap werd ter hoogte van waar haar schapen grazen gevonden. "Ik werd er steeds over gebeld, want vanzelfsprekend dacht iedereen dat hij van mijn kudde was", zegt Hogeweg. "Maar dat was niet zo."

Sinds eerste kerstdag kwijt

Aan de hand van het oornummer wist ze de eigenaar te achterhalen. Dat bleek een schapenhouder uit Katwijk te zijn. "Die heeft zijn schapen daar achter de sluis aan de Oude Rijn staan. Hij is op eerste kerstdag een schaap kwijtgeraakt en ging er vanuit dat hij was gestolen. Maar nee, het schaap is te water geraakt, verdronken en vanaf Katwijk helemaal naar Texel gedreven en daar bij paal 26 weer op het strand gekomen."

Het dode dier is door Ecomare meegenomen.