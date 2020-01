Alkmaarse maaltijdbezorger (20) bedreigd met mes

ALKMAAR - Een 20-jarige maaltijdbezorger is afgelopen donderdag in Alkmaar bedreigd met een mes. De dader probeerde de bezorger te beroven, maar slaagde daar niet in.

Dat gebeurde op vlak bij de Alkmaarderhout. Het slachtoffer fietste rond 19.45 uur over de Prins Bernhardlaan toen hij in de verte een man met een fiets het fietspad zag blokkeren. Hij vroeg aan de man met de fiets of hij aan de kant wilde gaan, waarop de man een mes tevoorschijn haalde.

Wegfietsen

De dader riep tegen het slachtoffer dat hij zijn persoonlijk bezittingen moest afgeven. Het slachtoffer kon uiteindelijk snel wegfietsen en ontkomen.

De politie heeft een signalement van de bedreiger doorgegeven. Het zou gaan om een man met blanke huidskleur, 20 tot 25 jaar oud, blauwe ogen en gekruld, blond haar.

Hij fietste op een blauwe of grijze damesfiets. Het is mogelijk dat het een elektrische fiets was.