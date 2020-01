Uithoorn is vuurwerkvandalisme spuugzat: "Jonge kinderen die relschoppen; dat kán niet"

UITHOORN - De vele vernielingen tijdens oud en nieuw in Uithoorn hebben diepe sporen nagelaten in het dorp. Zo kan het niet langer, vinden zowel inwoners als de lokale politiek.

Afgebrande auto's, een totaal vernield busstation en brandweerlieden die gehinderd werden tijdens hun werk: het was tijdens de jaarwisseling niet mis in de plaats.

Er zijn zoveel méér auto's in de fik gegaan dan vorige jaren dat de gemeenteraad van Uithoorn vanavond een spoeddebat houdt over de gebeurtenissen van de nacht van 31 december op 1 januari.

Herman Bezuijen van de lokale partij Gemeentebelangen Uithoorn pleitte voor dit spoeddebat. "We hebben in Uithoorn al jaren veel overlast tijdens de jaarwisseling, maar wat er dit jaar is gebeurd slaat echt alles."