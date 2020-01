Hollands Kroon heeft vanaf vandaag een rijdend gemeentekantoor

HOLLANDS KROON - De grootste gemeente van Noord-Holland laat vanaf vandaag een bus door de regio rijden waar mensen met hun vragen terecht kunnen. Door de uitgestrektheid was het voor veel inwoners een te grote stap om naar het gemeentekantoor in Anna Paulowna te rijden.

Meteen werk aan de winkel vanmorgen bij de Hollands Kroon Mobiel. Rond 8.30 uur kwam het rijdende kantoor het Kerkplein in Hippolytushoef oprijden. Al snel stonden de eerste klanten in de rij. "Ik had het op internet gezien dat de bus zou komen", vertelt één van hen. "Ik heb een paar prangende vragen over woningbouw. Ik hoop vooral de juiste contacten te krijgen nu. "

In de bus is een balie gebouwd en er is zelfs een aparte spreekkamer waar je met vier mensen even apart kunt zitten. "Het is echt bedoeld als loket waar mensen hun vraag kunnen stellen", vertelt kernbeheerder Han van Egmond.

Er kan digitiaal al heel veel geregeld worden, maar dat is niet voor iedereen geschikt. "Vooral oudere mensen vinden het fijn om face-to-face nog even hun vraag te kunnen stellen."

Elke week andere plek

Het plan voor het mobiele kantoor kwam vanuit de afdeling kernbeheer: "We kregen regelmatig vragen over een loket en ook bij de politiek kwamen vragen binnen. Er is dus zeker behoefte aan." De Hollands Kroon Mobiel rijdt elke week naar een andere plaats.

Volgende week dinsdag is Nieuwe Niedorp aan de beurt. De bus is vooral bedoeld voor vragen en niet zozeer voor aanvragen van paspoorten en rijbewijzen. Dat kan alleen in een enkel geval op afspraak.

Bekijk hier de reportage over de gemeentebus: