Waternet waarschuwt voor nepbericht over vervuild drinkwater

AMSTERDAM - Al meerdere dagen gaat een vals bericht rond waarin wordt gesteld dat het drinkwater in Amsterdam vervuild is en dat Waternet een crisisberaad houdt. Dit bericht werd ook gedeeld op de populaire Facebookpagina Amsterdam Durft Te Vragen. Inmiddels is het bericht daar verwijderd.

AT5 is hierover eveneens meerdere keren benaderd. Waternet laat weten dat om nepnieuws gaat. "We testen het water elke dag op meerdere plekken in Amsterdam. Als er iets wordt gevonden, nemen we direct maatregelen en informeren we bewoners daar persoonlijk over."

Poepbacterie

Zo gebeurde dat in augustus, toen een kleine concentratie van de E.coli-bacterie bij een van de pompstations werd gevonden. Dat wordt ook wel poepbacterie genoemd en kan voor darmklachten zorgen bij kwetsbare mensen. De betreffende leiding werd meteen afgesloten en bewoners die er mogelijk in aanraking konden komen, kregen het advies om het water eerst drie minuten te koken.

Sindsdien steekt het bericht over het vervuilde drinkwater en het crisisberaad bij Waternet om de zoveel tijd de kop op. Maar er klopt niks van, zegt een woordvoerder. "Er is niks aan de hand, er is geen crisisberaad. Als er wel iets aan de hand zou zijn, zijn we daar meteen open over."

Hoe het nepbericht in de wereld is gekomen, kon een woordvoerder niet zeggen.