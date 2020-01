De Peiling: Populariteit vleesvervangers leidt tot tekorten grondstoffen

Vleesvervangers groeien zo snel in populariteit dat er een run is ontstaan op de plantaardige grondstoffen die ervoor worden gebruikt. Fabrikanten vrezen prijsstijgingen en tekorten. We zijn benieuwd: koop jij wel eens vleesvervangers?

Drie dagen geen vlees

Ruim de helft van de Nederlanders eet drie dagen per week geen vlees, blijkt uit onderzoek van het Voedingscentrum eerder. Voedingsproducenten spelen daarop in door vleesproducten zoals hamburgers, kip en gehakt na te bootsen. Groei

De markt voor vleesvervangers is klein vergeleken bij die van de vleesindustrie, maar groeit elk jaar flink. Zakenbank Barclays denkt dat de wereldwijde markt voor vleesvervangers over tien jaar tien keer zo groot is als nu. Tekorten

Door de groei in populariteit zijn ook meer plantaardige eiwitten nodig uit soja, erwten of granen. Maar omdat er slechts een beperkt aantal producenten zijn die eiwitten uit de grondstoffen kunnen halen, zit de groei van de sector aan zijn limiet "Voor 2020 rekent ons bedrijf op 50 procent groei, maar als het meer is zitten we zonder grondstoffen", zegt directeur Frank Giezen van vleesvervangerfabrikant Ojah uit Gelderland tegen het Financieele Dagblad.

Quote Ruim 70 procent van de landbouwgrond wordt wereldwijd gebruikt voor de productie van vlees Jaap Korteweg

Tijdelijk probleem

Volgens Jaap Korteweg, oprichter van De Vegetarische Slager, is het tekort aan grondstoffen een tijdelijk probleem. "Simpelweg omdat er voor de productie van plantaardig vlees slechts de helft of minder bonen en granen nodig zijn dan als veevoer bij de productie van vlees", zegt hij tegen de NOS. "Ruim 70 procent van de landbouwgrond wordt wereldwijd gebruikt voor de productie van vlees. Als we volledig zouden overschakelen op plantaardig vlees en zuivel hebben we minder dan de helft van die grond nodig." Wat koop jij?

