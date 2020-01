Zwembaden lijden verlies en gemeente wil er vanaf: bewoners nemen exploitatie over

Bij de overname werd afgelopen weekend in zwembad De Terp in Wieringerwerf op feestelijke wijze stilgestaan. Onze mediapartner Regio Noordkop was hier bij. "Het komt in handen van Stichting Sport en Welzijn Wieringermeer", zegt Trudi Groot, die het woord doet namens de in 2016 opgerichte stichting.

Deze stichting bestaat volgens Groot uit een 'groep enthousiaste vrijwilligers die flinke plannen heeft in Wieringerwerf'. De vrijwilligers komen uit de regio en willen een centraal punt opzetten waar sport, welzijn en onderwijs samenkomen. Deze 'campus' moet komen aan de Terpweg. De overname van de zwembaden is een eerste stap hierin.

Verandert niets

Voor de medewerkers van de baden verandert er niets. "Wij waren en blijven in de dienst van de gemeente", zegt zweminstructeur Erik de Nooij van De Terp. "We worden alleen gedetacheerd bij Stichting Sport en Welzijn Wieringermeer. Qua lessen blijft alles blijft ook hetzelfde, we proberen alleen wel ons aanbod uit te breiden. Ook willen we meer bezoekers naar ons bad trekken door zichtbaarder te worden op internet en daarbuiten."

Het doel is om uit te breiden van 39.000 naar 45.000 bezoekers.

Bekijk hieronder de reportage die onze mediapartner Regio Noordkop maakte: