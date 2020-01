HEERHUGOWAARD - Op de Amer in Heerhugowaard zijn vannacht drie auto's verwoest door een vuurzee. De politie onderzoekt de brand.

Het vuur werd rond 2.15 uur ontdekt bij de drie auto's, die naast elkaar geparkeerd stonden. De brandweer kon de vlammen doven, maar de wagens waren niet meer te redden.

De politie onderzoekt of er sprake is van brandstichting en zoekt naar mensen die iets hebben gezien in de woonwijk.