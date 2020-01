Gemeentelijke erepenning voor honderdjarig installatiebureau uit Bussum

Het bedrijf werd verrast tijdens de nieuwjaarsreceptie van de gemeente. "En dan nu, voordat wij samen het glas heffen op het nieuwe jaar, nog het aangekondigde staartje", begon de burgemeester zijn speech.

Grotenhuis Installatie Buro is in 1918 opgericht en doet van alles op het gebied van installatie: van cv-ketels tot loodgieterswerk en elektra. In 2009 is het bedrijf overgenomen, maar oprichter Grotenhuis is nog dagelijks in het bedrijf aan het werk om het team te ondersteunen. "Grotenhuis staat voor kwaliteit, het uitgangspunt is een tevreden klant, hoe klein of groot de opdracht ook", zo spreekt de burgemeester.

Bekende sponsor

Daarnaast is het bedrijf bij allerlei initiatieven in Bussum betrokken. Zo sponsoren ze de avondvierdaagse, tennisvereniging, scouting, tijdelijke schaatsbaan en Stichting Kinderen in Nood. En het bedrijfspand wordt regelmatig ter beschikking gesteld aan oefeningen voor de brandweer van Gooise Meren.