Baksteen en benzineflesje naar binnen gegooid bij Haga Lyceum Amsterdam

AMSTERDAM - Bij het Cornelius Haga Lyceum in Amsterdam is afgelopen nacht een baksteen en flesje benzine naar binnen gegooid. De school heeft aangifte gedaan.

Het is niet bekend of het om vandalisme gaat of dat er een andere gedachte achter zit. Er liggen glasscherven binnen en buiten. Forensische specialisten van de politie onderzoeken nog of er is geprobeerd brand te stichten.

Volgens directeur-bestuurder Soner Atasoy is het geen prettig begin van het nieuwe jaar. Hij zegt dat de actie "een eventueel het gevolg kan zijn van de hetze tegen de school."

Enkele lokalen zijn tijdelijk ontruimd, daar worden geen lessen gegeven.