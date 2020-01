Jongeren vernielen basisschool Kolhorn met vuurwerk

KOLHORN - Het pand van openbare basisschool Op Avontuur in Kolhorn was vorig jaar nog helemaal gerenoveerd, maar tijdens de jaarwisseling werden die werkzaamheden bruut tenietgedaan: vandalen schoten met vuurpijlen op het pand. Wijkagent Bas Dirkmaat heeft de groep jongeren nu een ultimatum gesteld: zij hebben tot morgen om zich te melden, anders volgt er een huisbezoek van de politie.

De schade op en rondom het pand is niet mis: er is een raam gesneuveld, het houtwerk en de luchtroosters bij het glas zijn kapot en ook de brievenbus op het schoolplein is opgeblazen. "Dit is gewoon heel erg vervelend", vertelt Wilmink op de eerste dag na de kerstvakantie aan NH Nieuws.

De directeur werd na Oud en Nieuw direct al gebeld over de vernielingen. "Toen ben ik zelf gaan kijken en zag ik de schade. Ik snap niet dat dit nou moet gebeuren, zo zonde."

Rottigheid

De wijkagent heeft inmiddels een paar jonge verdachten op het oog. Volgens Wilmink zou de groep ook al in de week voor oudjaar voor rottigheid hebben gezorgd. Zij hoopt dat de vandalen zich melden bij de politie.