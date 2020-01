Zwaargewonde man aangetroffen op brug in het centrum van Amsterdam

De hulpdiensten werden rond 21.00 uur gealarmeerd. Bij aankomst troffen ze de zwaargewonde man aan.

Een ooggetuige meldt aan AT5 dat de man in de groene palen van de zes meter hoge brug klom en er daarna van af is gesprongen of gevallen. De politie onderzoekt wat er precies is gebeurd en of het een ongeluk betreft.

Het slachtoffer is met ernstige verwondingen overgebracht naar een ziekenhuis.