Afgebroken tand van mannelijke acrobaat zorgde voor circusongeluk in Carré

Dat zegt producent Henk van der Meijden tegen AT5.

De Russische Kristina Vorobeva en Rustem Osmanov, een echtpaar dat al jaren optreedt onder de naam 'Sky Angels', staan bekend om hun act waarbij ze op grote hoogte met een bit aan hun mond aan een touw hangen. "Hij hing aan dat mondstuk, maar op dat moment brak zijn tand af", vertelt Van der Meijden.

Volgens Van der Meijden greep de acrobaat nog het koord boven hem, maar was hij een fractie van een seconde te laat. Kristina hing aan haar man vast, waardoor ze beiden naar beneden vielen. Rustem belandde bovenop zijn vrouw.

Nekoperatie

Rustem hield aan de val een hersenschudding over. Zijn vrouw lag op de intensive care en is aan haar nek geopereerd. "Vanavond hebben we gehoord dat ze van de intensive care af mocht en is overgebracht naar de revalidatie-afdeling. We moeten afwachten wat het resultaat is van de operatie. Volgende week weten we meer."

De mannelijke acrobaat heeft inmiddels een noodtand gekregen en een wortelkanaalbehandeling ondergaan. "Morgen krijgt hij een implantaat. Hij is inmiddels terug in zijn hotel."

Recordaantal bezoekers

Ondanks het ongeluk noemt Van der Meijden de 35e editie van het Wereldkerstcircus "een groot succes". "We hebben een record gevestigd met 65.000 bezoekers in achttien dagen tijd. Dat is nog nooit eerder gebeurd. Iedere show kregen de artiesten een staande ovatie van het publiek. Het is de grootste productie die we ooit gebracht hebben."

Vanmiddag om 16.00 uur was de laatste voorstelling van het Wereldkerstcircus.