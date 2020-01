15.000 euro voor nieuwe Haarlemse kinderbus binnen no time bij elkaar!

HAARLEM - De geldactie is slechts twee dagen geleden opgezet, maar nu al is de 15.000 euro voor een nieuwe kinderbus bij elkaar. Vuurwerkvandalen sloopten de oude.

'Wow! We hebben het streefbedrag gehaald', reageert organisator van de crowdfundactie Tessa op de site. Tientallen mensen hebben bedragen gedoneerd van 10 tot soms wel 200 euro. Nu kan er dus een nieuwe bus worden aangeschaft.

Vuurwerkvandalen

Even terug naar nieuwjaarsdag, toen het nog maar de vraag was of de kinderen van kinderdagverblijf Dikke Maatjes óóit nog op een leuk uitje zouden kunnen gaan.

Na de jaarwisseling was er namelijk van hun kleurrijke bus nauwelijks wat over. Vuurwerkvandalen hadden een baksteen door de ruit gegooid en er toen sierpijlen in afgestoken. "Wat bezielt je dan om dit te doen? Het is voor iedereen die deze bus ziet heel duidelijk dat hij gebruikt wordt om kinderen te vervoeren", zei de directeur van het kinderdagverblijf tegen NH Nieuws.

De bus was total loss en kan naar de sloop. NH Nieuws maakte er een reportage over. Bekijk die hieronder. Tekst loopt door onder het artikel