Recordjaar voor KNRM Wijk aan Zee: reanimatie op strand en honden redden

WIJK AAN ZEE - Het was een bewogen jaar voor het KNRM-station Wijk aan Zee. Waar het team normaal tussen de 30 en 35 acties per jaar uitvoert, zijn de vrijwilligers in 2019 maar liefst 41 keer in actie gekomen.

Dat was niet altijd voor serieuze zaken. Soms wordt de KNRM gevraagd om te assisteren bij evenementen of om te helpen bij het lostrekken van voertuigen. Wel ziet het team van de KNRM bij Wijk aan Zee een toename in serieuze incidenten.

Zo hebben ze vorig jaar een kitesurfer gered die in de problemen was geraakt. Het slachtoffer werd op het strand gereanimeerd, wat naar eigen zeggen veel impact heeft gehad op het reddingsteam.

Daarnaast heeft het vrijwillige team in opdracht van de Nederlandse Kustwacht een vrachtschip onderschept waar geen communicatie mee mogelijk was, een grote zoekactie gehouden naar een overboord geslagen Russisch bemanningslid van een schip, een hond gered die van de pier was gesprongen en hebben ze meerdere keren gewonde paragliders uit het duin gehaald.