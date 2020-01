HOORN - In een woning aan de Liornestraat in Hoorn is vanochtend rond 10.30 uur een man neergestoken door een vrouw.

Volgens de politie ligt de aard van het conflict vermoedelijk in de relationele sfeer.

De man is voor behandeling naar het ziekenhuis overgebracht. Hoe het met hem gaat, is vooralsnog niet duidelijk. De vrouw is aangehouden.

Voor de verwondingen werd in de eerste instantie een traumateam opgeroepen. Deze is later weer geannuleerd.