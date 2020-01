Verdwaalde, hoogbejaarde, Aziatische man zit al uren op Amsterdams politiebureau

Hij werd zonder identiteitsbewijs aangetroffen in de Jodenbreestraat en maakt een verwarde indruk; aldus een woordvoerder van de politie tegen AT5.

Supermarkt

De politie is daarom naarstig opzoek naar familieleden of bekenden van de man, die met zijn rollator voor een supermarkt stond toen agenten hem aanspraken.

De man wordt rond de negentig jaar oud geschat en is 1,55 meter lang. Hij draagt een grijze broek, zwarte schoenen, een zwart leren jack, witte pet en is in het bezit van een rood-zwarte rollator. De politie vraagt iedereen met informatie over de man contact op te nemen via 0800-8844.