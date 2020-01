12-jarige jongen neergestoken door leeftijdsgenoot bij Van der Valk-hotel in Hoorn

HOORN - Bij een steekpartij bij een hotel Van der Valk aan de Westfiese Parkweg in Hoorn is een jongen van 12 gewond geraakt. In ieder geval één mogelijke dader is gevlucht. Die jongen was ongeveer even oud.

Dat zegt een politiewoordvoerder tegen NH Nieuws. De ernst van de verwondingen van het slachtoffer lijken mee te vallen. Hij wordt wel ter controle meegenomen naar het ziekenhuis.

Er is een jongen gevlucht; een leeftijdsgenoot van het slachtoffer. Het is niet duidelijk wat hun relatie was en of ze elkaar kenden. De politie doet op dit moment onderzoek naar wat er precies is gebeurd.

Hotelketen

Op het adres is een hotel van de keten Van der Valk Hotels & Restaurants. Het gebeurde bij de achteringang van het hotel, dat pal naast de A7 ligt.

Een medewerker van het hotel zegt tegen NH Nieuws dat het niet in het hotel gebeurde. "Het was in een park er achter."