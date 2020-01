Amsterdamse tattoo-koning mist uitvaart Jules Deelder: 'Rouwkaart fucking 14 dagen te laat'

AMSTERDAM - Het is een vaker gehoorde klacht rondom de feestdagen: vertraagde postbezorging. Voor tattoo-artiest Henk Schiffmacher had het dit jaar grote gevolgen: "Ik kreeg de rouwkaart van Jules Deelder pas vandaag."

Dit zegt hij tegen AT5. De Rotterdammer Jules Deelder overleed op 19 december en zijn uitvaart was op oudjaarsdag, afgelopen dinsdag.



Daar was Schiffmacher dus niet bij aanwezig - hij vermoedde dat 'ie niet was uitgenodigd. "In de krant las ik dat het in besloten kring zou gebeuren, dus ik dacht: niet zeuren. Dat doe je niet uit respect voor de familie, het is al treurig genoeg."

Fucking post 14 dagen later

Maar Schiffmacher was wel verbaasd, aangezien hij Deelder goed kende. "We hebben elkaar veel gezien. Ik zag hem bijvoorbeeld op de Parade, waar hij muziek maakte." Zelf had Schiffmacher meerdere shows op het jaarlijkse festival in Amsterdam-Zuid.

Vandaag kreeg hij de uitnodiging voor de uitvaart dus alsnog; veel te laat.

Schiffmacher snapt niet hoe dit heeft kunnen gebeuren. "Rotterdam is niet zo ver weg. Ik denk niet dat dit het enige geval is. Als je een klachtenlijn over PostNL opent zal het hard gaan."

Op zijn Instagram schreef hij: 'Fucking post brengt rouwkaart 14 dagen later'