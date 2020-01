Haarlemse volkstuinders mogen tot 2025 op vertrouwde plek blijven: "Eindelijk zekerheid"

Een grote opluchting voor de tuinders van volkstuinvereniging Ons Buiten. Er is met de gemeente Haarlem een overeenkomst bereikt dat zij in ieder geval tot december 2025 verzekerd zijn van hun vertrouwde plek. En dat lucht op: "Iedereen is blij dat ze niet hoeven in te pakken."

NH Nieuws

De volkstuintjes zouden moeten wijken voor woningen, maar dat is nu dus voorlopig van de baan. "Van de zomer waren de geruchten dat we in decemer weg zouden moeten", blikt voorzitter Nico van Steijn terug. "Het is nu januari en we zitten er nog." Dat blijft voorlopig ook zo en daarmee lijkt de rust teruggekeerd.

Quote "Het is een geweldig resultaat dat bereikt is" Hans van assema, tuinder