De vakantie is voorbij: maandag weer filerijden naar het werk

"Iedereen gaat natuurlijk weer aan de slag, dus het zal wel drukker worden dan we de laatste weken hebben gezien", vertelt een woordvoerder van Rijkswaterstaat Verkeers- en Watermanagement.

Dinsdag en donderdag het drukst

Aankomende maandag zal het nog meevallen. "We verwachten ongeveer dezelfde drukte als aan het einde van vorig jaar. Op de snelwegen die elke dag file hebben kan het even vast staan, maar normaal gesproken zien we de grootste drukte op dinsdag en donderdag en dat verwachten we nu weer."

Met uitgelopen werkzaamheden of omrijroutes hoeven automobilisten geen rekening te houden: in verband met de feestdagen staan er geen werkzaamheden op de planning.