Komt er nog ijs dit jaar? "Ik zie het wel gebeuren!"

JISP - Gaat het de komende tijd hard genoeg vriezen voor een dikke laag ijs? Of worden schaatsliefhebbers deze winter teleurgesteld? Het is nog even afwachten, maar ijsmeester Jan Koene uit Jisp blijft in ieder geval hoop houden. "Ik geef het nooit op."

NH Nieuws

In de polder bij Jisp en Spijkerboor staat ijsmeester Jan Koene op zijn vertrouwde plekje. Het is het drukste punt tijdens de Bannetocht van Wormerland. De schaatstocht die hij organiseert trekt altijd tienduizenden bezoekers, maar de laatste keer dat-ie werd gereden was in 2012. Koene heeft er een hard hoofd in dat de tocht dit jaar georganiseerd kan worden. "Dan moeten we toch een pittig wintertje hebben. Dat wordt best moeilijk." Om de tocht te kunnen organiseren moet het ijs zeker twaalf centimeter dik zijn.

Optimistisch blijven Maar individueel een klein ritje maken op natuurijs, daar heeft de ijsmeester meer vertrouwen in. "Ik geef het nooit op. Ik blijf altijd optimistisch. Dat we nog op de schaats komen, dat zie ik dit jaar wel zitten hoor." In dat geval moet het ijs minstens vijf centimeter dik zijn. "Je moet echt een week hebben dat het 's nachts een graadje of acht tot tien gaat vriezen en overdag ook een graadje of twee à drie. Als je dat een weekje houdt, dan schiet het lekker op hoor." Gereedschap op zolder Maar voor nu ligt het ijsgereedschap nog veilig op zolder in het gebouw van de Jisper IJsclub. En ook alle materialen voor een eventuele schaatstocht zijn nog opgeborgen: sneeuwschuivers, koek-en-zopie-borden, waarschuwingsborden voor klûners en aanwijsborden voor de 10-, 30- en 60-kilometer. "Die hebben we voorlopig niet nodig. Dat is wel jammer."

Één apparaat houdt Koene wel apart en dat is zijn boormachine om het ijs te meten. "Ik weet niet of we hem nodig hebben, maar we houden hem wel paraat." Nog even geduld We zullen nog even geduld moeten hebben, want de komende week komt de temperatuur niet onder het vriespunt. Overdag is het minimaal zes graden en 's nachts minstens drie. Ook die week erna blijft het weer zacht. Voor de echte ijsliefhebbers zit er dus maar één ding op... "Ik ga nu met mijn kleinkinderen naar de ijsbaan. Dan kunnen we toch nog even lekker schaatsen."