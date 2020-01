Metrostation Amsterdam pas jaar na plofkraak volledig hersteld

AMSTERDAM - Metrostation Ganzenhoef in Amsterdam Zuidoost zal pas eind maart volledig hersteld zijn, een jaar nadat het station werd vernield door een plofkraak.

Het GVB laat weten dat de herstelwerkzaamheden van het station aan de Elsrijkdreef meer tijd kosten dan verwacht, omdat de pui bestaat uit speciaal glas. "Dit glas ligt niet op voorraad bij de leverancier, bovendien moet het op maat worden gemaakt en voldoen aan alle veiligheids- en kwaliteitsvoorschriften van het station."

Ook de lift moet worden gerepareerd, maar dat mankement is geen gevolg van de plofkraak. Het vervoersbedrijf meldt dat het gaat om een speciale lift, waarvan de onderdelen voor het herstel ook niet op voorraad liggen.

Plofkraak

Mensen die in de buurt van metrostation Ganzenhoef wonen werden op 21 maart vorig jaar opgeschrikt door een plofkraak bij de geldautomaat. De explosie veroorzaakte een ravage op het station; de plafondplaten hingen los en vrijwel alle ramen raakten beschadigd of waren gesneuveld. Ook was een incheckpoortje vernield en lag de pui van het station eruit.

De geldautomaat keert niet meer terug op station Ganzenhoef.