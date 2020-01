Vrouw (29) neergeslagen voor ingang van Zaans Medisch Centrum

Dat gebeurde rond 17.35 uur. De vrouw was dusdanig toegetakeld, dat ze naar binnen is gebracht voor behandeling.

Arrestatie

De dader was in eerste instantie nergens te bekennen, maar dankzij een getuige lukte het de politie om hem in zijn kraag te vatten. Hij is aangehouden.

Vermoedelijk ligt de oorzaak van de mishandeling in de relationele sfeer.